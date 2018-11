رئيس «العامة للثقافة» يزور نادي الأدباء والكتاب بالزنتان

المتوسط:

قام رئيس الهيئة العامة للثقافة السيد حسن أونيس، زيارة إلى نادي الأدباء والكتاب بالزنتان، على هامش زيارته لمدينة الزنتان لحضور المهرجان الثقافي السياحي، وكان في استقباله الدكتور عبد الوهاب الزنتاني.

وتجول رئيس الهيئة في أقسام النادي الذي شمل مكتبة زاخرة بالكتب، ومكتبة للطفل، وقاعة لأصدقاء النادي، وقاعة للمحاضرات، ومعرض لصور علماء الأمة العربية والإسلامية ونبذة عن حياتهم، وتم خلال اللقاء الودي تناول عدد من الموضوعات ذات الشأن الثقافي.

وعبّر رئيس الهيئة عن سعادته بهذا الصرح الثقافي والعلمي، وأثنى على هذه المبادرة وأبدى انفتاح وتعاون الهيئة العامة للثقافة على كل الأصعدة مع نادي الأدباء والكتاب بالزنتان، وقال إننا نفتخر بمثل هذه المبادرات وما قام به الدكتور عبد الوهاب الزنتاني من إقامة هذا الصرح الثقافي على حسابه الخاص، الذي أقيم ليس فقط للرقي بالثقافة في المنطقة، وإنما لعموم الثقافة في ليبيا. وتمنى أن تكون هذه المبادرة قدوة يحتذى بها المثقفين في كل المدن الليبية

من جهته، رحب الدكتور عبد الوهاب الزنتاني، بزيارة رئيس الهيئة للنادي، وقدم نبذة عن إنشاء هذا المشروع الثقافي وعن نشاطاته الثقافية، وشكر رئيس الهيئة على زيارته، وتمنى أن يكون كل المسؤولين في هذا المستوى.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور عبدالوهاب الزنتاني نسخاً من مؤلفاته الجديدة للسيد رئيس الهيئة بمناسبة زيارته للنادي.

