النفط يقفز 2% وسط تنامي التوقعات بخفض إمدادات أوبك

ارتفعت أسعار النفط أمس 2 في المائة وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.

وبحسب “رويترز”، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 68.03 دولار للبرميل، بارتفاع 1.41 سنت، أو ما يعادل 2.12 في المائة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 سنت، أو ما يعادل 2.37 في المائة، إلى 57.80 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض “أوبك” إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.

ومنذ الصيف، تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون لزيادة الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا بهدف كبح الأسعار مع تطبيق العقوبات الأمريكية.

وارتفع خام برنت فوق 86 دولارا للبرميل في (أكتوبر) بفعل مخاوف من شح في الإمدادات، لكن الأسعار هبطت منذ ذلك الحين إلى 66 دولارا جراء مخاوف من فائض الإمدادات.

ومن المتوقع أن تقلص “أوبك” الإمدادات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل، أي ما يعادل نحو 1.5 في المائة من الإمدادات العالمية، وذلك لتفادي زيادة في المعروض مثل تلك التي دفعت أسعار النفط إلى هبوط حاد في الفترة بين 2014 و2016.

وستكون “أوبك” راغبة في مشاركة روسيا كما حدث عندما جرى خفض المعروض بشكل مشترك بداية من (يناير) 2017، على الرغم من أن موسكو لم تتعهد إلى الآن بتجديد أي إجراء مشترك.

وضخت روسيا 11.41 مليون برميل يوميا (أكتوبر)، وهو أعلى مستوى بعد الحقبة السوفياتية، واقترحت السعودية مستوى (أكتوبر) كمرجع لأي خفض.

ومستوى الإنتاج الروسي في (أكتوبر) أعلى بنحو 460 ألف برميل يوميا من 10.947 مليون برميل يوميا كانت ستضخها روسيا أصلا بموجب اتفاق الإمدادات مع “أوبك” وحلفاء آخرين.

وأشارت تقارير لمنظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية أخيرا إلى زيادة في الاحتياطات النفطية العالمية بسبب فائض الإنتاج.

وبينما تفكر “أوبك” في تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 11.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وزاد الإنتاج الأمريكي بنحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري.

والإنتاج الأمريكي القياسي يعني أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو عامين.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 10.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل (ديسمبر) 2017.

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