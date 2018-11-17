وفد البلديات يزور مركز أعمال مدينة صفاقس التونسية

يقوم وفد من وزارة الحكم المحلي وعدد 30 شخص من رجال وسيدات الاعمال الليبيين بزيارة الي مدينة صفاقس للاطلاع علي تجربة مركز الاعمال بصفاقس والذي قام بتجربة رائدة في مجال احتضان الشباب الذين يحملون مشاريع افكار لمشاريع صناعية صغري.

وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج المتفق عليه بين وزارة الحكم المحلي ومنظمة GIZ الالمانية في اطار دعمها لكل البلديات.

ويهدف البرنامج الي تكوين وانشاء مراكز لتكوين المرأة واخري لدعم الاعمال المهتمة بالشباب ومشاريعهم الصغرى.

يذكر بأن احد المؤسسات الصناعية لمنتج الخبيز في المنستير قامت بتبني تدريب عدد 30 فتاة ليبية لغرض تعليمهن مهنة الخياطة لمدة 40 يوم .

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