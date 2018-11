رئيس «العامة للثقافة» يفتتح معرض الخط العربي والزخرفة الإسلامية في قصر الخلد

المتوسط:

افتتح حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، مع رئيس الأركان العامة للجيش، اللواء ركن عبد الرحمن الطويل، معرض «حبر وذهب» للخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة الخطاط علي البوسيفي، والمذهبة زينب البشاري، وحضر الافتتاح عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالإبداع في المجال الثقافي والفني .

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية نتاجُ أربع سنوات من الإبداع من خلال رؤى متنوعة تعكس مختلف أشكال فنون الخط العربي والزخارف الإسلامية.

وأثني رئيس الهيئة على ما يحتويه المعرض من لوحات فنية متميزة تعبر عن الخط العربي والفنون الإسلامية الأصيلة، وأكد على اهتمام الهيئة العامة للثقافة بدعم إبداعات الشباب الموهوب في جميع المجالات.

