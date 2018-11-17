البعثة الأممية تدعو قبيلتي المشاشية والمقارحة إلى ضبط النفس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة قرب منطقة الشويرف جنوب غرب البلاد.

ودعت البعثة الأممية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم السبت، إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والحوار، مشيرة إلى مساعيها الحميدة من أجل ذلك.

وعبر رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، بحسب ما نشرت البعثة الأممية لدى ليبيا.

ووقعت الأربعاء الماضي اشتباكات مسلحة بين قبليتي المشاشية والمقارحة في منطقة وادي بوقيلة الواقعة شمال الشويرف بنحو 30 كيلو متر، خلفت قتلى وجرحى، وذلك على خلفية نزاع على ملكية أرض في منطقة أبو قيلة.

وقد دعا مجلس النواب، قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى وقف القتال وضبط النفس ودرء الفتن ومراعاة حرمة الدم المسلم، مطالبا المشايخ والحكماء والأعيان بسرعة التدخل وحقن دماء الأخوة والعمل على إنهاء أي نزاع، وتحقيق الصلح بين الأخوة ليعود الأمن والأمان للمنطقة.

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