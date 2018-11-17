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ألف فارس بمهرجان للفروسية والتراث في صرمان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم نادي الفروسية بصرمان بالتعاون مع المجلس البلدي صرمان وبدعم من الأهالي بالمدينة، المهرجان الثاني للفروسية والتراث الشعبي والرماية بمدينة أم الربيع الدائم صرمان تحت شعار (فروسية وأصالة).

وشارك في المهرجان، الذي أقيم بمنتزه صرمان الوطني يومي الجمعة والسبت، أكثر من 1000 فارس وحوالي 50 عقدا من مختلف مدن المنطقة الغربية، ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة تاورغا.

وتخلل المهرجان افتتاح معرض للمقتنيات والتراث الشعبي الأصيل بمشاركة عدد من مختلف مدن المنطقة الغربية، كما أقيمت مسابقة الرماية ببندقية الصيد شاركت فيها مجموعة من الأندية بالمنطقة الغربية، وعدد من هواة الصيد بالبندقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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