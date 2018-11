المركزي ينفي: لاصفحات للتواصل الاجتماعي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي

نفى مصرف ليبيا المركزي ما يروج له من وجود صفحات باسم السيد المحافظ الصديق الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي،

مؤكداً أن أية صفحة تتحدث بإسمه تعد مزورة ما لم تكون منسوبة للموقع الرسمي للمصرف.

جاء هذا التأكيد لما يتم تناوله من أخبار ومعلومات مغلوطة تُنسب لمحافظ ليبيا المركزي منبهاً السادة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة إلى عدم الاعتداد بأية بيانات أو معلومات أو تصريحات تنسب إلى مصرف ليبيا المركزي أو إداراته مالم تكن منشورة على الموقع الرسمي للمصرف.

