دبرز متهمًا: الغرفة الأمنية صبراتة تقاد من خارج ليبيا واعتقلت الغرابلي لرفضه عسكرة الدولة

اتهم عضو ما يسمى مجلس الدولة “بلقاسم دبرز” الغرفة الأمنية صبراتة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالوقوف وراء اعتقال الغرابلي، عادًا إياها مؤدلجة وتتصرف وفق أهواء من يقودها خارج ليبيا حسب قوله.

وأرجع “دبرز” في تصريحات مرئية السبب في القبض على رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل “الطاهر الغرابلي”، إلى وقوفه ضد عسكرة الدولة حسب تعبيره.

وأكد “دبرز” أن الغرابلي لا زال حتى هذه اللحظة رهن الاعتقال في سجن الشرطة العسكرية في “صرمان” دون سبب يذكر، مبيناً أنهم في ما يسمى مجلس الدولة تواصلوا مع الشرطة العسكرية التي أكدت وجوده لديهم في وضع جيد.

مشيراً إلى أن هذه الواقعة لم يتم الاهتمام بها إعلامياً بالشكل الكافي، وأن ما حدث لا يمكن السكوت عنه، مبينًا أن هذا التصرف يعتبر ضربة قوية للمؤسسة العسكرية في المنطقة الغربية بقيادة أسامة جويلي خصوصاً وأن الشخصية التي تم استهدافها من قبل الغرفة التابعة لهم هو ضابط كبير.