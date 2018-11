مظاهرة في مصراتة رفضًا لقرار العقوبات على صلاح بادي

علمت «عين ليبيا» أن مجموعة من أهالي وثوار مصراتة سيخرجون في مظاهرة حاشدة، الأحد، عند الساعة الخامسة مساءً أمام قاعة الشهداء بالمدينة.

وأوضحت مصادر من داخل مدينة مصراتة لـ«عين ليبيا» أن المظاهرة تأتي تنديدًا ورفضًا لما جاء في قرار بيان الخارجية البريطانية بشأن وضع العميد طيار صلاح الدين عمر بادي الذي وقف ضد الظلم الواقع على الشعب الليبي في قائمة العقوبات الدولية واعتباره معرقلاً للحل التوافقي السياسي والعسكري في ليبيا، بحسب المصادر.

يشار أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في وقت سابق السبت أن المملكة المتحدة وبالتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تحصلت على موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد صلاح بادي.

