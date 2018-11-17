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مظاهرة في مصراتة رفضًا لقرار العقوبات على صلاح بادي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

علمت «عين ليبيا» أن مجموعة من أهالي وثوار مصراتة سيخرجون في مظاهرة حاشدة، الأحد، عند الساعة الخامسة مساءً أمام قاعة الشهداء بالمدينة.

وأوضحت مصادر من داخل مدينة مصراتة لـ«عين ليبيا» أن المظاهرة تأتي تنديدًا ورفضًا لما جاء في قرار بيان الخارجية البريطانية بشأن وضع العميد طيار صلاح الدين عمر بادي الذي وقف ضد الظلم الواقع على الشعب الليبي في قائمة العقوبات الدولية واعتباره معرقلاً للحل التوافقي السياسي والعسكري في ليبيا، بحسب المصادر.

يشار أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في وقت سابق السبت أن المملكة المتحدة وبالتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تحصلت على موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد صلاح بادي.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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تعليق

  • “ثوار مصراتة”

    قداش تكنطي فيا كلمة “ثوار” متاعكم… وتزيد تكنطي وتنرفز لما تجي معاها كلمة “مصراتة”

    أصلاً من فلق أمها ليبيا إلا “ثوار مصراتة” و “الشريف النظيف العفيف العميد طيار” صلاح الدين محمد بادي

    إتفووووه عليكم وعلى “ثواركم” يا كمشة بغولة وخوارج وجهويين وعنصريين وأوباش ومأجورين ورخاص وعبيد تركيا وقطر

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