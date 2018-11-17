توقعات الطقس و الحالة الجوية ليومي الاحد والاثنين على مختلف مناطق ليبيا

توقع خبراء الطقس في في تقرير صادر عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاحد والاثنين أن تستمر الاجواء التأثر بالتقلبات الجوية مصحوبة برياح نشطة وأمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق غرب ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

وفقاً للتقرير تكون السماء قليلة السحب وتتكاثر احيانا مع فرص سقوط امطار على مناطق متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة احيانا على بعض المناطق وتجمع المياه في المناطق المنخفضة مما قد تسبب في جريان بعض الاودية المحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع تكون الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على نالوت.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 19 – 23 مْ وتصل اليوم إلى 25 مْ على سرت وأبونجيم ولا تتجاوز 17 مْ على المرتفعات الجوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

ووفقا للتقرير تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم غدا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل اليوم إلى 60 كم/ساعة مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط الرؤية الافقية على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 22 – 27 مْ ولا تتجاوز 18 مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غدامس – الحمادة:

بحسب التقرير يكون طقس هذه المناطق السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تسبب في جريان بعض الاودية المحلية والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاة خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 23 – 29 مْ ولا تتجاوز 19 مْ على غدامس.

الكفرة – تازربو – السرير:

يكون طقس هذه المناطق بحسب التقرير السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاة خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 – 27 مْ.