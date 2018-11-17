نقابات النقل الجوي تعلن لمصلحة الطيران موعد دخول القطاع فى إضراب عن العمل

ليبيا – أرسل رئيسي النقابة الأساسية والنقابة الفنية بالنقابة العامة للنقل الجوي ، بشير البشتي وأحمد الغول كتاباً لرئيس مصلحة الطيران المدني حول الإضراب عن العمل المزمع إطلاقه لموظفي المصلحة .

وفى نسخة تلقتها المرصد ، أشارت النقابات إلى الأجتماع الذي عقد العاملين بمصلحة الطيران المدني يوم الأحد الموافق11 /11/2018بشأن قرار الاضراب .

وأكد المسؤولان بأن الإعتصام يأتي نظرًا لما الت إليه المصلحة الاوضاع في المصلحة من تفاوت في المرتبات والميزات . وقال الكتاب :

” قرر السادة العاملين بمصلحة الطيران المدني في الاجتماع المشار إليه أعلاه بالدخول في اعتصام بتاريخ يوم الاحد 18 نوفمبر إلى حين تسوية المرتبات وتعديلاتها ” .

ودعت النقابات فى ختام كتابها رئيس المصلحة لإصدار تعليماته إلى قسم إعلان الطيارين لاتخاذ الاجراءات اللازمة وابلاغ شركات الطيران بموعد الاعتصام مؤكدين عدم تحملهم المسؤولية في حالة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبله وفقاً لنص الكتاب.

المرصد – متابعات

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