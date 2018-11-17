عودة الطيران الأوروبي إلى ليبيا

أعلنت شركة FCM Travel Solutions عن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس ومالطا يوم السبت من خلال مطاري معيتيقة ومالطا برحلتين أسبوعيتين.

وأوضحت الشركة على صفحتها في فيسبوك أن الدفع بالعملة الليبية سيكون متاحا للمسافرين للحصول على خدمات الشركة، مشيرةً إلى تسيير رحلتين ذهابًا وإيابًا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع.

وتقوم الشركة بتسيير رحلات جوية بين طرابلس ومالطا عبر شركة الطيران المتوسطية (Medavia) التي تتوقف رحلاتها إلى ليبيا من وقت لآخر بسبب الضغط الأوروبي على سلطة الطيران المدني المالطية، متهمة إياها بتجاوز الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية والمطارات الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية