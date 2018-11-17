خارجية الوفاق توضح حقيقة إعتقال قنصل ليبيا فى مارسيليا الفرنسية

ليبيا – نفت القنصلية الليبية العامة في مرسيليا ، مساء السبت جملة وتفصيلا خبر القبض على قنصل ليبيا العام فى فرنسا عبدالسلام القاضي عبر بيان أصدرته من خلال خارجية الوفاق .

وأكدت القنصلية الليبية العامة فى مارسيليا وهي ثاني أكبر مدن فرنسا بأن هذا الخبر كاذب و عارٍ عن الصحة بشكل كامل معربة عن إستيائها لإنتشار هذا الخبر .

كما طالبت القنصلية فى تصريح تلقت المرصد نسخة عنه من إدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة التأكد من الأخبار من المصادر الموثوقة قبل تداولها كما هو متعارف عليه .