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إدانة أميركي تورط في دعم مسلحين ليبيين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت محكمة أميركية إدانة مواطن أميركي بعد ثبوت تورطه في التعاقد مع خبراء لتقديم المساعدة لمجموعة مسلحة في ليبيا حول طريقة استخدام صواريخ تحصلت عليها.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن المواطن الأميركي المُجَنَّس، رامي أسد غانم، قد حاول أيضا شراء صواريخ مضادة للطيران لبيعها لزبائنه في الشرق الأوسط، وأوضحت المحكمة أن المدان متورط في عمليات نقل لصواريخ لمناطق متعددة في العالم.

وكان “غانم” قد لجأ إلى شركة للإمدادات العسكرية في لوس أنجلوس للتعاقد معها بشأن خبراء للتدريب على نوع من الصواريخ سيقدمونها لجماعة مسلحة ليبية، ولكن الشركة أبلغت السلطات بهذا الطلب، وتم القبض عليه أثناء محاولته إتمام صفقة أسلحة في اليونان عام 2015، ولكن غانم لم يقر بمسؤوليته ويعترف بما قام به من مخالفات قانونية وغسيل للأموال إلا الشهر الماضي، وقد يواجه غانم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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