صور | المشير حفتر يبحث أوضاع الجنوب مع أعيان الجفرة ومشائخ المحاميد فى سبها

ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ، السبت ، فى قاعة بأحد فنادق مدينة مدينة بنغازي وفداً من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة الجفرة ومحيطها .

ووفقاً لإيجاز صحفي تلقته المرصد من مكتب الإعلام بالقيادة العامة ، فقد حضر اللقاء إضافة لمشائخ الجفرة أعيان ومشائخ قبائل المحاميد في سبها وضواحيها .

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه ، وقد أكد المتحدثين باسم هذه الكتل الإجتماعية والقبائل على وقوفهم خلف القيادة العامة في تأمين الوطن وكرامة المواطن وفقاً لنص ذات الإيجاز.

ويأتي هذا اللقاء فى ظل توترات وإستمرار الحملات العسكرية فى الجنوب من قبل الجيش على فلول المعارضة التشادية المسلحة بعد هجوم دامي لتنظيم داعش الإرهابي على بلدة الفقهاء يوم 29 أكتوبر الماضي .

المرصد – متابعات

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