عمليات قلب مفتوح “ناجحة” في طبرق

أعلن مركز طبرق الطبي عن نجاح ثلاث عمليات قلب مفتوح للأطفال قام بها طريق فريق الطب الأمريكي “نوفيك” لجراحة قلب الأطفال وذلك عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

العملية الأخيرة كانت للطفلة فاطمة عبدالرحيم -9 سنوات- التي تعاني تشوها مركّبا في القلب والتيت تحتاج إلى عملية أخرى، إضافة إلى الطفل عبد السلام سالم من مدينة بنغازى -3سنوات- حيث وجد لديه ثقب بين البطينين ولحمية تحت الصمام الأورطى

وكان الفريق الأجنبي قد زار طبرق في يوليو الماضي وأشرف على قرابة 32 عملية قلب مفتوح للأطفال، وكانت جميعها ناجحة وحققت نتائج ممتازة

