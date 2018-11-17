«الخطوط الليبية»: الطائرة العائدة من القاهرة بعد صيانتها تدخل الخدمة خلال أسبوعين

قال مدير مكتب الإعلام والناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، اليوم السبت، إن الطائرة «A330 5A_ LAR» العائدة من مطار القاهرة الدولي بعد صياتها إلى مطار معيتيقه الدولي ستدخل الخدمة في غضون أسبوعين.

وأوضح قنيوة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بعد انتهاء الصيانة الفنية لجسم الطائرة نتيجة إصابتها بشظايا جراء الاشتباكات المسلحة التي حدثت قرب مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، أن الطائرة التي جرى نقلها إلى القاهرة لغرض الصيانة، ووصلت إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين ستعود للخدمة بعد الكشف عليها من قبل المهندسين بالطيران المدني الليبي.

وأضاف قنيوة، أن هناك طائرة أخرى في تونس تجرى لها أعمال الصيانة ولم يتم تحديد موعد لعودتها حتى الآن، مشيرًا إلى أن حجم الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الليبية نحو ثماني طائرات ومن ضمنها الطائرة التي عادت من مطار القاهرة مؤخرًا.

وأعلنت الخطوط الجوية الليبية أن حجم الخسائر التي لحقت بالطائرات بسبب الصراعات المسلحة بين الميليشيات المسلحة في ليبيا يقدر بنحو ملياري دولار، حيث تم تدمير 15 طائرة من أنواع مختلفة بسبب الهجوم على المطارات الليبية.

وكشفت الشركة فى تقرير سابق لها حجم خسائر الطائرات المتضررة إثر الهجوم على المطارات الليبية، ورصدت الشركة حجم الخسائر وذلك بتدميرثلاث طائرات طراز «a320» إيرباص من مطار معيتيقة وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 97 مليون دولار أميركى، وتدمير طائرة إيرباص a318 ويبلغ سعرها 95 مليون دولار أميركى، إضافة لتدمير طائرتين طراز «a319» ويبلغ سعر الواحدة 90 مليون دولار أميركى.

وأكدت الشركة تدمير طائرتين طراز «a321» ويبلغ سعر الطائرة 116 مليون دولار أميركى، وطائرة إيرباص «200/300» ويبلغ سعرها 333 مليون دولار أميركى، إضافة لتدمير طائرة إيرباص «800/300» ويبلغ سعرها 254 مليون دولار أميركى، وتدمير طائرة إيرباص «330/300» ويبلغ سعرها 259 مليون دولار أمريكى، وتدمير طائرة إيرباص «330/900» ويبلغ سعرها 290 مليون دولار أميركى.

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