بلدية الشويرف تستعيد المجمع الإداري الرئيسي

استلمت لجنة إخلاء المباني العامة المجمع الإداري الرئيسي في منطقة الشويرف الذي كان يشغله عدد من المواطنيين الذين تفهموا حاجة المنطقة لهذا المرفق وسلموه طواعيا حتى يساهم في تخفيف الاختناق الإداري الحاصل

جاء هذا طبقا لقرار عميد البلدية رقم (6) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهام، وقامت البلدية على الفور بإدخاله للصيانة مباشرة لكي يتم استغلاله في أسرع وقت

وشكرت البلدية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” المواطنين واللجنة على جهودهم في الصالح العام إضافة إلى شكر رئيس مجلس الشورى ومدير مكتب شؤون المحلات ومختاري المحلات

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