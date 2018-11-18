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بلدية الشويرف تستعيد المجمع الإداري الرئيسي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلمت لجنة إخلاء المباني العامة المجمع الإداري الرئيسي في منطقة الشويرف الذي كان يشغله عدد من المواطنيين الذين تفهموا حاجة المنطقة لهذا المرفق وسلموه طواعيا حتى يساهم في تخفيف الاختناق الإداري الحاصل

جاء هذا طبقا لقرار عميد البلدية رقم (6) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهام، وقامت البلدية على الفور بإدخاله للصيانة مباشرة لكي يتم استغلاله في أسرع وقت

وشكرت البلدية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” المواطنين واللجنة على جهودهم في الصالح العام إضافة إلى شكر رئيس مجلس الشورى ومدير مكتب شؤون المحلات ومختاري المحلات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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