خارجية الوفاق تنفي اعتقال قنصل ليبيا في مارسيليا الفرنسية

نفت القنصلية الليبية العامة في مرسيليا، مساء السبت جملة وتفصيلًا خبر القبض على قنصل ليبيا العام في فرنسا عبدالسلام القاضي عبر بيان أصدرته من خلال خارجية حكومة الوفاق.

وأكدت القنصلية العامة في مارسيليا أن هذا الخبر كاذب و عارٍ عن الصحة بشكل كامل معربة عن استيائها لانتشار الخبر عبر وسائل الإعلام المختلفة ،مطالبة من إدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق غير المعتمدة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة التأكد من الأخبار عبر المصادر الموثوقة قبل تداولها كما هو متعارف عليه.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت الجمعة والسبت أنباءً عن اعتقال القاضي في فرنسا بتهم مخلة بالآداب وإيداعه السجن الأمر الذي نفته القنصلية بشكل تام.

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