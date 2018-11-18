معاهد المهن الشاملة في ليبيا.. إقبال ضعيف رغم الحاجة الشديدة

إقبال ضعيف على معاهد المهن الشاملة في ليبيا رغم حاجة الليبيين إلى الأيدي العاملة، بعد مغادرة معظم العمالة الوافدة البلاد جراء النزاعات والانقسامات التي تشهدها البلاد.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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