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معاهد المهن الشاملة في ليبيا.. إقبال ضعيف رغم الحاجة الشديدة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

إقبال ضعيف على معاهد المهن الشاملة في ليبيا رغم حاجة الليبيين إلى الأيدي العاملة، بعد مغادرة معظم العمالة الوافدة البلاد جراء النزاعات والانقسامات التي تشهدها البلاد.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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