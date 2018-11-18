الكبير يشارك في الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية المغاربية

العنوان-تونس

عقدت اليوم الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي وذلك بحضور “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي و محافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، و الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وتناول الاجتماع إستعراض سبل التعاون الفعال على مستوى البنوك المركزية المغاربية، و تم الاتفاق أن يتولى البنك المركزي التونسي مهام الأمانة العامة للمجلس.

كما تم إصدار العديد من التوصيات على رأسها تشكيل لجان فنية تُعنى بتبادل التجارب وتوحيد السياسات حول : “التقنيات المالية الحديثة والعملة المشفرة، الشمول المالي، الصيرفة الإسلامية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

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