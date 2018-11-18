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الكبير يشارك في الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية المغاربية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-تونس

عقدت اليوم الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي وذلك بحضور “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي و محافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، و الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وتناول الاجتماع إستعراض سبل التعاون الفعال على مستوى البنوك المركزية المغاربية، و تم الاتفاق أن يتولى البنك المركزي التونسي مهام الأمانة العامة للمجلس.

كما تم إصدار العديد من التوصيات على رأسها تشكيل لجان فنية تُعنى بتبادل التجارب وتوحيد السياسات حول : “التقنيات المالية الحديثة والعملة المشفرة، الشمول المالي، الصيرفة الإسلامية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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