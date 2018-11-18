إضراب شامل في مصلحة الطيران المدني

أعلنت النقابة الأساسية للشؤون الفنية والنقابة الأساسية بالإدارة العامة بمصلحة الطيران المدني، دخولهما في إضراب شامل عن العمل، اعتباراً من صباح اليوم الأحد إلى حين تسوية المرتبات وتعديلاتها.

النقابتان ذكرتا في رسالة مشتركة موجّهة إلى مصلحة الطيران المدني، أنه بناءً على اجتماع عُقد بمصلحة الطيران، تقرَّر الدخول في إضراب بسبب ما آلت إليه الأوضاع في المصلحة من تفاوت في المرتبات والميزات.

ودعت النقابتان في كتابهما، رئيس المصلحة لإصدار تعليماته إلى قسم إعلان الطيارين، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وابلاغ شركات الطيران بموعد الاعتصام، مؤكدين عدم تحملهم المسؤولية في حالة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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