البعثة الأممية تدعو قبيلتي المقارحة والمشاشية لضبط النفس

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة.

حيث دعت البعثة في منشور لها لضبط النفس ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار.

من جهته أعرب الممثل الخاص غسان سلامة عن تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

هذا وكان رئيس مجلس حكماء المشاشية الطاهر الرفاعي قد أكد في وقت سابق توقف الاشتباكات بين قبيلتي المشاشية والمقارحة بمنطقة بوقيلة وعودة الهدوء إلى المنطقة، مُعلناً استعداد حكماء وأعيان مدينة سبها للتدخل وفض النزاع بين قبيلتي المشاشية والمقارحة وإرساء هدنة تُبقي المنطقة المتنازع عليها على الحياد إلى حين الفصل في ملكيتها عبر الجهات القضائية في الدولة.

