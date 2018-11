القنصلية الليبية في مرسيليا تُفند خبر القبض على قنصلها العام

فندت القنصلية الليبية العامة في مرسيليا عبر منشور لإدارة الإعلام الخارجي بحكومة الوفاق الوطني خبر القبض على القنصل العام السيد عبدالسلام القاضي.

وأكدت خلال المنشور أن الخبر كاذب وعاري عن الصحة جملةً وتفصيلاً، مُطالبةً وسائل الإعلام المختلفة التأكد من الأخبار من المصادر الموثوقة قبل تداولها كما هو متعارف عليه .

هذا وانتشر يومي الجمعة والسبت خبر عن إعتقال القاضي في فرنسا بتهم مخلة بالأدب.

