وصول الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق المدعوم للواحات

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير صندوق موازنة الأسعار الواحات “محمد بلال” وصول الدفعة الأولى من مخصصات مادة الدقيق المدعوم إلى مقر صندوق موازنة الأسعار بجالو .

وقال بلال السبت في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن الكمية التي وصلت يوم الأربعاء الماضي لمقر السلعة تقدر بــ 3750 كيس من الدقيق المدعوم .

وأوضح أن صندوق موازنة الأسعار شرع فوراً بتوزيع الدقيق على مخابز مدينتي أوجلة وأجخرة بحصة كل مخبز 200 كيس وفي انتظار التوزيع على مخابز جالو الفترة القادمة .

وأضاف مدير الصندوق ننتظر الدفعة الثانية المخصصة لشهر نوفمبر، والتي من المتوقع أن تصل في الأسبوع القادم وفي حال وصولها ستكفي مخابز الواحات حتى يوم 10/12 من الشهر المقبل.

ونوه بلال إلى أن الصندوق شرع في توزيع السلع التموينية إلى الجمعيات الاستهلاكية ليتم توزيعها على المواطنين والمتمثلة في”علبة زيت، وكيلو سكر ،و40 جرام مكرونة ، وكيلو أرز” لكل فرد في الكتيب العائلة .

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