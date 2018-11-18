الكهرباء تُناشد وزارة الداخلية.. الشبكة في خطر

ناشدت الشركة العامة للكهرباء وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمدينة زليتن لحماية مكونات شبكة الكهرباء هناك لما تتعرض له مؤخرا من عمليات تخريب وسرقة أثرت على مستوى أداءها.

وكشفت دائرة الإعلام بالشركة عن قيام مجموعة مجهولة بسرقة أسلاك كهربائية بطول 3000 متر من الأعمدة الموجودة جنوب مدينة زليتن، مُطالبة لوضع حد لوقف هذه الاعتداءات الصارخة.

وأوضحت العامة للكهرباء أن مثل هذه الحوادث ستُعرض المواطنين إلى المزيد من فترات طرح الأحمال، وزيادة الضغط الواقع على الشبكة المُتهالكة.

يُشار إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء زاد عن الـ2.7 مليون دينار، وفقا لإحصائيات نشرتها الشركة في يوليو الماضي.

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