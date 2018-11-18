بعد إغلاقهم مقر البلدية، الخيالي يحمّل المحتجين مسؤولية الإضرار بسبها

حمّل عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الأحد، المحتجين بالمدينة مسؤولية أي ضرر قد يحدث لسكان سبها، بعد رفضهم وصول لجنة الأزمة المكلفة من المجلس الرئاسي لحل مختنقات المدينة والجنوب عامة.

وأوضح الخيالي، في تصريح للرائد، أن البلدية بصدد إبلاغ النائب العام والمجلس الرئاسي بما تقوم به هذه المجموعة “المخرّبة”، وفق قوله، مؤكدًا أنهم أجبروا حراس مقر البلدية على المغادرة وأغلقوا المبنى والمصرف المركزي بسبها.

وأشار الخيالي إلى أن ما يقوم به المحتجون من شأنه إلحاق الضرر بالمواطنين، منوهًا إلى أن من بين الوفد الرئاسي الذي ينوي الذهاب إلى سبها مدير الشركة العامة للخدمات والنظافة الذي سيتولى حل مشكلة الصرف الصحي بالمدينة.

وأضاف الخيالي أنه طالب مدير المديرية بمعرفة مطالب هؤلاء الأفراد “المعروفين”، حسب وصفه، لكنهم رفضوا توضيح مطالبهم وهددوا بإغلاق المطار وكل المرافق الحيوية بالمدينة.

يشار إلى أن محتجين أغلقوا مقر بلدية سبها، ليلة السبت، مهددين بإغلاق كل مرافق المدينة دون الكشف عن مطالبهم.

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