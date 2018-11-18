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“مركزي البيضاء”: لم نرسل 900 مليون دينار ليبي للمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي بالبيضاء رمزي آغا ، ” أنه لم يرسل  900 مليون دينار ليبي إلى مطار الأبرق، سيولة للمنطقة الشرقية قادمة من المركزي طرابلس”.

وأضاف، ” أن كمية النقد التي وزعها  المصرف المركزي طرابلس منذ العام 2015 إلى هذا اليوم بنحو  15.5 مليار دينار”.

وأوضح، ” أن حصة المصرف المركزي بالبيضاء من هذا المبلغ؛ هو 900 مليون دينار في إرساليات متقطعة، وكان آخرها عشرين مليون دينار، بواقع 6 % حصة برقة من السيولة، و8 % اعتمادات”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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