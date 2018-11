“مركزي البيضاء”: لم نرسل 900 مليون دينار ليبي للمنطقة الشرقية

المتوسط:

أكد رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي بالبيضاء رمزي آغا ، ” أنه لم يرسل 900 مليون دينار ليبي إلى مطار الأبرق، سيولة للمنطقة الشرقية قادمة من المركزي طرابلس”.

وأضاف، ” أن كمية النقد التي وزعها المصرف المركزي طرابلس منذ العام 2015 إلى هذا اليوم بنحو 15.5 مليار دينار”.

وأوضح، ” أن حصة المصرف المركزي بالبيضاء من هذا المبلغ؛ هو 900 مليون دينار في إرساليات متقطعة، وكان آخرها عشرين مليون دينار، بواقع 6 % حصة برقة من السيولة، و8 % اعتمادات”.

