الفضائيّة الليبيّة : عيسى العريبي : لابديل عن تنفيذ اتفاق مجلسي النواب والدّولة وتشكيل مجلس رئاسي جديد

بنغازي 18 نوفمبر 2018 (وال)- قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي في لقاءٍ صحفيٍّ، إنه لا بديل عن تنفيذ الاتفاق بين مجلسي النّواب والأعلى للدولة، والمتعلّق بإجراء تعديلات في السّلطة التنفيذية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي؛ ليتكون من رئيس ونائبين، معارضاً في الوقت ذاته مبادرة النائب محمد العباني الذي اقترح إجراء الانتخابات .

وتقضي مبادرة النائب محمد العباني، بعقد اجتماعٍ مشتركٍ بين رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقّتة عبد الله الثني، ورئيس المجلس الرئاسي المرفوض فائز السراج، يوضع خلاله مشروع لقانون الانتخابات، و يُقدم لمجلسي النواب والدولة، لدراسته وإصداره فيما بعد ، موضحاً أن الانتخابات أسلوب ديمقراطي لتفعيل الإرادة الجمعية في الاختيار الشعبي . (وال- بنغازي)

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