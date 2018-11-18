معيتيق يبحث مع عميد بلدية الخمس سبل معالجة الخروقات الامنية في ميناء المدينة

ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس السبت مع عميدي بلديتي الخمس وقصر الأخيار بشير محمد وعمران الباوندي.

الإجتماع ناقش بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق آلية العمل في البلديتين واحتياجاتهما ومنها الأوضاع الأمنية في ميناء الخمس البحري.

واستعرض العميدان خلال الإجتماع المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في البلديتين أدت إلى تدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع المجالات.

وتطرق الإجتماع إلى المشاريع الخدمية المتوقف العمل فيها منذ سنوات وتأكيدهما العمل على استكمالها نظرا لأهميتها.

وبدوره،أكد عضو المجلس الرئاسي على أن خطوات جادة اتخذت لتفعيل عدد من المشاريع خلال الفترة القادمة بالإضافة لتكليف الجهات ذات العلاقة لمعالجة الخروقات الأمنية في الميناء بما يضمن تحقيق الاستقرار فيه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.

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