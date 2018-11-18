الفضائيّة الليبيّة : رئيس مجلس الوزراء يناقش أوجه التّعاون مع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر

قرنادة 18 نوفمبر 2018 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقّتة عبد الله الثني مع رئيس اللجنة الفرعيّة للصليب الأحمر بنغازي حسني جرار، ونائب رئيس البعثة عبد المجيد الشاعر، أوجه التّعاون بين الحكومة واللجنة الدّولية للصليب الأحمر .

وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وكيل عام وزارة الصّحة، والمكلف بتسيير مهام الوزارة سعد عقوب، البرامج الصّحيّة والتّدريبيّة في ليبيا، كما ناقش دور المنظمات الدّولية في ليبيا، وإيجاد سُبل تعاون مشترك مع المنظّمات الدّولية في إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا . (وال- قرنادة)

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