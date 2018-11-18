افتتاح الكلية الليبية للعلوم النفطية بمدينة الكفرة

ليبيا – تم أمس السبت إفتتاح الكلية الليبية للعلوم النفطية بحضور آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج وعميد الكلية الليبية للنفط بالكفرة المهندس محمد الازرق.

الإفتتاح حضره وفقاً للمكتب الإعلامي نائب رئيس مجلس الحكماء والشوري وعميد كلية القانون الكفرة وعدد من الضباط والمدراء ومسؤلي بعض الجهات الأمنية والخدمية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم بالمدينة.

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وجاء هذا الافتتاح بعد تحصل الكلية الليبية للعلوم النفطية على اعتماد المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية التابع لوزارة التعليم العالي بمجال هندسة النفط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية