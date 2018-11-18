فاطمة الشريف… نموذج لليبية المُتفوقة والمُكافحة

كرمت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، الطلبة الأوائل بالمرحلة الثانوية للقسم الأدبي والعلمي في احتفال أقيم، السبت، بمدينة القبة.

ولفتت الطالبة فاطمة عبد الله الشريف، من مدرسة نور الحرية، الحضور بتميزها وتألقها وتحدّيها لإعاقتها البصرية واعتلاء منصات التراتيب الأولى بتفوق واستحقاق.

الشريف، قالت في حديث لـ218 أن الظروف والمصاعب التي واجتها فترة الدراسة وخاصة الامتحانات لم تُثنيها عن تحصيل العلم والمُنافسة ليس على النجاح فقط، بل على التفوق والتميز.

وفي كلمة ألقتها فاطمة خلال الاحتفال، حثت كافة الطلبة والطالبات الذين لازالو على مقاعد الدراسة بوضع ليبيا ومُستقبلها بين أعينهم، لتكون دفعاً ومُشجّعاً لهم لتقديم الأفضل.

يُشار إلى أن حفل التكريم كان بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وعدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء ورؤساء الهيئات بالحكومة، وأولياء أمور الطلبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية