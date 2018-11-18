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الفضائيّة الليبيّة : الفريق النّاظوري يؤكّد دعمه الكامل للمجلس التّسييري لبلديّة المرج

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 18 نوفمبر 2018 (وال)- أكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الفريق عبدالرازق النّاظوري، دعمه الكامل للمجلس التّسييري المرج، من أجل تقديم كافة الخدمات التي تتعلّق بحياة المواطنين .

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق النّاظوري مساء الجمعة مع رئيس المجلس التّسييري لبلدية  المرج .

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الأركان،  فقد أثنى الفريق الناظوري على الرّوح التي صاحبت مراسم إجراءات التّسليم والاستلام بين أعضاء البلديّة . (وال- المرج)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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