الفضائيّة الليبيّة : الفريق النّاظوري يؤكّد دعمه الكامل للمجلس التّسييري لبلديّة المرج

المرج 18 نوفمبر 2018 (وال)- أكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الفريق عبدالرازق النّاظوري، دعمه الكامل للمجلس التّسييري المرج، من أجل تقديم كافة الخدمات التي تتعلّق بحياة المواطنين .

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق النّاظوري مساء الجمعة مع رئيس المجلس التّسييري لبلدية المرج .

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الأركان، فقد أثنى الفريق الناظوري على الرّوح التي صاحبت مراسم إجراءات التّسليم والاستلام بين أعضاء البلديّة . (وال- المرج)

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