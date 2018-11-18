الثني يكرم الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية العامة والثانوية الدينية

ليبيا – كرم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية العامة والثانوية الدينية للعام الدراسي 2018-2017 في حفل نظمته وزارة التعلبم في بلدية القبة.

الثني قدم بحسب الموقع الرسمي للحكومة خلال الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح دار عرض مدينة القبة للطلبة الأوائل جوائز قيمة تكريماً لهم لتحصلهم على هذه التراتيب المتفوقة.

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وحضر الحفل الذي نظمة وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز عدد من أعضاء مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش ووكيل عام وزارة الصحة الدكتوى سعد عقوب ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.



كما حضره وكلاء وزارة التعليم ومديري المصالح والإدارات بالوزارة، ومسؤولي شؤون التربية والتعليم بالبلديات وعميدي بلديتي القبة والقيقب وعضو المجلس البلدي القبة ووكيل المجلس البلدي القبة.

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