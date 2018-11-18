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هاتف ليبيا: عودة الاتصالات والإنترنت إلى ترهونة وبني وليد

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت شركة هاتف ليبيا، الأحد، عودة حركة الاتصالات والإنترنت إلى مدينتي ترهونة وبني وليد، بعد إصلاح كبل الألياف البصرية بالمنطقة.

وأوضحت الشركة، في صفحتها الرسمية، أن فرق العمل بالشركة أصلحت كبل الألياف البصرية في منطقة “الداوون”، بعد تخريبه على يد مجهولين، وهو ما أدى إلى تعطل الاتصالات وخدمات الإنترنت في ترهونة و بني وليد

ونسمة والشويرف.

يشار إلى أن كبلات الألياف البصرية تتعرض باستمرار للسرقة والتخريب، الأمر الذي ينتج عنه انقطاع حركة الاتصالات وخدمات الإنترنت عن بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية من البلاد.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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