توقعات طقس ليبيا اليوم

تتأثر مناطق شمال البلاد بتقلبات جوية تُصاحبها رياح نشطة مُثيرة للغبار والأتربة، مع احتماليات لتساقط زخات من الأمطار المُتفرقة.

وتتراح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي ما بين 16 إلى 21 درجة مئوية وفقا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الشرقي ستصل إلى 27 درجة مئوية، فيما تُسجل 29 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاعاً خفيفاً على درجات الحرارة بأغلب مناطق البلاد.

يُشار إلى أن مناطق شمال البلاد تتأثر منذ يومين بمنخفض جوي صاحبته أمطار مُتوسطة ورياحاً نشطة هبّت على مناطق متفرقة.

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