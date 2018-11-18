(شاهد الصور) جامعة سبها تحتفي بتخريج دفعة جديدة

سبها-العنوان

احتفلت جامعة سبها بتخريج الدفعة الثانية والثلاثين من مختلف كليات الجامعة، العلمية والأدبية.



وقال عميد جامعة سبها، الدكتور مسعود الرقيق أنه بتخريج الدفعة 32 نكون قد ضخينا دماءً جديدة شابة من أجل أن تساهم في بناء الوطن.



وينتمي طلبة الدفعة 32 من جامعة سبها إلى 21 كلية علمية وأدبية في سبها وأوباري وغات ومرزق ومنطقة الشاطئ ووصل عدد الطلبة الخرجين في هذه الدفعة إلى حوالي 760 طالب وطالبة.



وفي نهاية الحفل تم تكريم عمداء كلية سبها السابقين، الذين بلغ عددهم 12 عميدًا إلى جانب تكريم الدفعة 32 من طلبة جامعة سبها بحضور أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

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