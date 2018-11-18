كلية الآداب ببني وليد تكرم أوائل الطلبة

بني وليد-العنوان

نظمت كلية الآداب ببني وليد أمس السبت، حفلاً بمناسبة تكريم أوائل الخرجين، مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2018- 2019.

وحضر الحفل الذي أُقيم بمسرح الكلية عميد وأعضاء هيأة التدريس بالكلية وعدد من الوكلاء ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للجامعة ولفيف من الأساتذة ومسؤولي القطاعات وجمع من الطلبة وأولياء أمورهم وحشد من الضيوف.

وشمل التكريم أوائل الخريجين والمتفوقين من طلبة الكلية، وتخلل الحفل فقرات غنائية وقصائد من الشعر الشعبي ولوحات فنية أداها أطفال منتدى الوادي.

ويهدف الحفل إلى تحفيز الطلبة ودفعهم للتنافس وحثهم للاجتهاد والمُثابرة والنجاح في العام الجامعي الجديد.

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