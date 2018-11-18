الفضائيّة الليبيّة : البرلمان يدين الاشتباكات بين قبيلتي المقارحة والمشاشية في منطقة الشويرف

طبرق 18 نوفمبر 2018 (وال)- أكّد مجلس النّواب أنه يُتابع ببالغ القلق، الاشتباكات التي وقعت بالقرب من منطقة الشّويرف، بين أبناء قبيلتي المقارحة والمشاشية، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى بين الأخوة من أبناء الوطن الواحد .

ودعا مجلس النواب كافة الأطراف إلى وقف القتال، وضبط النفس ودرء الفتن ومراعاة حرمة الدّم المسلم، مطالباً المشايخ والحكماء والأعيان بسرعة التّدخل، وحقن الدّماء والعمل على إنهاء أيّ نزاع وتحقيق الصّلح بينهم ، ليعود الأمن والأمان للمنطقة . (وال- طبرق)

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