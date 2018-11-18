إدارة الخدمات الطبية طرابلس تعلن إختطاف مديرها في منطقة أبو سليم

ليبيا – أعلنت إدارة الخدمات الطبية طرابلس يوم أمس السبت إختطاف مديرها الدكتور “رضا عامر شعوثة” من قبل مجموعة مسلحة مجهولة أثناء مغادرته مقر المجلس البلدي أبو سليم الذي تواجد فيه للمشاركة في إحتفالية اليوم العالمي للسكر .

إدارة الخدمات الطبية طرابلس أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن المسلحين نقلوا الدكتور شعوثة لإدارة المباحث العامة دون إجراءات قبض رسمية ودون معرفة الأسباب.

ومن جانبهم إستنكر العاملون في إدارة الخدمات الطبية ما وصفوه بـ” العمل الهمجي الغوغائي ” المتمثل في اختطاف مدير إدارتهم من داخل بلدية أبوسليم التي قصدها ضيفاً مدعواً إلى احتفالية اليوم العالمي للسكري ، معتبرين ما حدث في كل الاحوال أمر غير قانوني وغير أخلاقي وغير مقبول.

وطالب موظفوا الادارة بالافراج العاجل عن الدكتور شعوثة مدير الإدارة ، ومحاكمة كل من تورط في هذه العملية بالتحريض أو التنفيذ أو التأييد ، محملين المجلس الرئاسي مسؤولية كل ساعة يقضيها الدكتور بعيداً عن أهله وبيته وعمله ، ومسؤولية كل أذي يلحق به سواء كان جسدياً أو نفسياً ، وكل أذى نفسي وعضوي يلحق بأفراد أسرته وأحبته.

وأكد موظفوا الادارة على إصرارهم على ضرورة الاعتذار رسمياً عن هذه الحادثة التي كان الهدف منها إذلال مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس بصفته وليس بشخصه ، والمس بهيبة الإدارة التي تدعم نفسها بنفسها وتعمل دون كلل رغم كل العراقيل والصعوبات والتحديات وشحّ بل انعدام الإمكانيات حسب قولهم.

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