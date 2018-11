المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، قيام مجموعة مجهولة خارجة على القانون بسرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة 3000 متر جنوب زليتن .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، وزارة الداخلية وكافة الجهات الاعتبارية والأمنية بمدينة زليتن بالتدخل السريع لحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تتعرض يومياً لأعمال السرقة والتخريب مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق.

