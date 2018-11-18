من وراء محاولات الاغتيال للضباط في غريان؟

أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن قلقة البالغ لأعمال وجرائم العنف ومحاولة الاغتيال التي تقع في مدينة غريان.

وقال المرصد الليبي في بيان له إن محاولات الاغتيال طالت ضابط برتبة عقيد تابع لغرفة عمليات غريان التابعة للقوات المسلحة الليبية, بعد استهدافه بوابل من الرصاص من قبل مجموعة مجهولة موضحا أن 3 رصاصات اخترقت جسده وذلك أمام منزله مشيرا إلى الرمي بالرصاص قبلها بأيام على منزل ضابط أخر يحمل نفس الرتبة.

وأعرب المرصد عن استهجانه لمحاولة الاغتيال بحق أحد حماة الوطن “ودرعاً حصيناً ضد كل من يحاول المساس أو الاعتداء عليه, إلا أن محور الشر ومعاول هدم المؤسسة العسكرية كانت ولازالت تفتت وتحبط عزيمة الشرفاء”.

وأعرب المرصد عن رفضه رفضاً تاماً أي محاولة لكسر إرادة الليبيين وإحباط عزائمهم, بشأن أنشاء نظام ديمقراطي وبناء مؤسسة عسكرية لحماية الوطن” معتبرة إياه أمراً بعيد المنال على المخربين وأصحاب الأجندات مضيفا أن ليبيا فوق الجميع وإرادة الشعوب أقوي من رغبات المفسدين.

وأضاف المرصد أن هذه المحاولة تنم عن مخطط مسبق لترهيب وإرباك المنظومة العسكرية, وبالتالي يجب التعامل معه وبشكل جدي وأن يفوتوا على المخربين خططهم.

وحمل المرصد مديرية أمن غريان والنيابة العسكرية بالمدينة المسؤولية القانونية عن هذه الأعمال مطالبا بفتح التحقيق في وقائع الاغتيال المذكورة, وإحالة فاعليها إلى المدعي العام العسكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية