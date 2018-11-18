«الدولية للهجرة» تستأنف برنامج العودة للمهاجرين في سبها

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة استئناف برنامجها للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل في سبها جنوب البلاد.

وقالت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن استئناف البرنامج بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي بعد نحو عامين من تعليقها.

وتوسعت في الوصول إلى الجنوب الليبي في الأشهر الأخيرة، من خلال بعثات ميدانية متعددة لجعل عمليات الإعادة تلك ممكنة.

يشار إلى المنظمة أمنت النقل البري للمهاجرين المغادرين من سبها ومناطق أخرى جنوب ليبيا، كما تم تزويد المهاجرين بالمواد الغذائية وغيرها، وإجراء الفحوصات الطبية لهم قبل المغادرة من أحد المطارات الدولية في ليبيا.

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