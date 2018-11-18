الخدمات الصحية بطرابلس تحمل الرئاسي مسؤولية اختطاف مدير إدارتها

طرابلس-العنوان

أدانت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس اختطاف مدير ادارتها الدكتور رضا شعوثة، محملة المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة.

وفي بيان اطلعت عليه العنوان قالت الإدارة “ندين ونستنكر العمل الهمجي الغوغائي المتمثل في اختطاف مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس من داخل بلدية أبوسليم التي قصدها ضيفاً مدعواً على احتفالية اليوم العالمي للسكري”.

وأضاف البيان “نعلم الجميع أن ما حدث هو في كل حالاته غير قانوني وغير أخلاقي وغير مقبول، نطالب بالإفراج العاجل عن السيد مدير الإدارة، ومحاكمة كل من تورط في هذه العملية بالتحريض أو التنفيذ أو التأييد”.

وقال البيان “نحمل المجلس الرئاسي الذي يسيطر على طرابلس مسؤولية كل ساعة يقضيها الدكتور بعيدا عن أهله وبيته وعمله، ومسؤولية كل أذي يلحق به سواء كان جسديا أو نفسيا، وكل أذى نفسي وعضوي يلحق بأفراد أسرته وأحبته”.

وطالبت الإدارة المنظمات الحقوقية بتوثيق هذه الواقعة وتسجيلها وتضمينها لتقاريرهم الدورية وملاحقة الفاعلين.

وأكد البيان على ضرورة الاعتذار الرسمي عن هذه الحادثة التي كان الهدف منها إذلال مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس بصفته وليس بشخصه، والمس بهيبة الإدارة التي تدعم نفسها بنفسها وتعمل دون كلل رغم كل العراقيل والصعوبات والتحديات وشحّ بل انعدام الإمكانيات.

وكانت قد قامت مجموعة مسلحة بطرابلس، أمس السبت، بالقبض مدير ادارة الخدمات الصحية بطرابلس الدكتور رضا شعوثة في منطقة أبوسليم، خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي للسكري.

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