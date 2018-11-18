بنغازي: تفكيك عدد من المتفجرات بمنطقة الصابري

تمكن قسم المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي من تفكيك عدد من المتفجرات بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي.

وأضاف مصدر بالقسم، بأن تلك العملية آتت بالتعاون مع وحدة تفكيك المتفجرات بالقوات الخاصة في بنغازي وذلك إثر تمشيط عدد من المدارس والأماكن العامة بمنطقة الصابري للكشف عن المتفجرات التي خلفتها الجماعات الإرهابية أبان الحرب.

وأوضح المصدر بأنه تم اكتشاف أنواع جديدة من المتفجرات، منها الخشبية التي لا يتم كشفها عن طريق كاشف الألغام التقليدي، مشيرا بأن عناصر الإدارة تمكنت من التعامل معها وإزالتها.

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