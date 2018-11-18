اعتصام موظفي القطاع لم يوقف الملاحة الجوية بعد

قال رئيس النقابة الأساسية لإدارة الشؤون الفنية بمصلحة الطيران بشير الكوني، الأحد، إن حركة الملاحة الجوية لم تتوقف حاليًّا بسبب اعتصام موظفي الطيران المدني، واستمرارها “غير قانوني ويشكل خطورة على الملاحة”.

وأوضح الكوني، في تصريح للرائد، أن الدعم الفني وجميع الاتصالات متوقفة حاليًّا، ولذا فإنه إذا أصاب أي عطل أجهزة الطائرة أثناء هبوطها أو إقلاعها فلن يتحقق الاتصال بالطائرة، مشيرًا إلى أن توقف الملاحة يتحمل مسؤوليته رئيس مصلحة الطيران المدني، وفق قوله.

وأضاف الكوني أن مطالب الموظفين المعتصمين بجميع مطارات ليبيا، هي: إيجاد لائحة تنظيمية لعملهم، ووقف تعدد القرارات الخاصة بمرتبات العاملين، مشيرًا إلى وجود أكثر من خمسة قرارات عشوائية وغير مدروسة حول المرتبات.

ولفت الكوني إلى أن توالي قرارات الرواتب فتح المجال لانتقال الموظفين من إداراتهم، واحتقان العمّال فيما بينهم، وضعف أدائهم نتيجة عدم رضاهم عن رواتبهم. مضيفًا أن موظفي مصلحة الطيران يطالبون في كل اعتصام لهم بمهلة لتسوية أوضاعهم، ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن موظفي مصلحة الطيران المدني يطالبون منذ عام 2013 باعتماد لائحة تنظيمية لعملهم.

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