النائب العام يشكل لجنة للتفاوض مع المهاجرين المعتصمين داخل إحدى السفن في ميناء مصراتة

ليبيا – قال آمر القطاع الأوسط بحرس السواحل وأمن الموانئ توفيق السكير أمس السبت إن النائب العام أصدر تعليماته بتشكيل لجنة للتفاوض مع المهاجرين غير النظاميين في السفينة التي رست بمصراتة وإقناعهم بالنزول لمركز إيواء الهجرة بالمدينة.

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السكير أكد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن 14 مهاجراً فقط نزلوا من بين أكثر من 80 مهاجر على متن السفينة، لافتاً إلى أنهم في تفاوض مستمر مع باقي المهاجرين لإقناعهم بالنزول غير أنهم يصرون على التوجه إلى إيطاليا.

يشار إلى أن سفينة شحن تحمل إسم (NIVIN) كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الاسبوع الماضي قفد صادفت قارب لمهاجرين غير شرعيين يكاد يغرق في المتوسط وأنقذهم طاقم السفينة إلا أن المهاجرين رفضو النزول في مناء مصراتة وإعتصموا داخل السفينة وهم يصرون على نقلهم إلى إيطاليا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية