القنصلية العامة في مرسيليا : خبر القبض على القاضي كاذب

قالت القنصلية الليبية العامة بمدينة مرسيليا في فرنسا أن ما تم تداوله حول القبض على القنصل العام عبدالسلام القاضي عار عن الصحة.

وأضافت في بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الخبر كاذب ، داعية وسائل الإعلام التأكد من الأخبار قبل تداولها.

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