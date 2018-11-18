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القنصلية العامة في مرسيليا : خبر القبض على القاضي كاذب

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت القنصلية الليبية العامة بمدينة مرسيليا في فرنسا أن ما تم تداوله حول القبض على القنصل العام عبدالسلام القاضي عار عن الصحة.

وأضافت في بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الخبر كاذب ، داعية وسائل الإعلام التأكد من الأخبار قبل تداولها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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