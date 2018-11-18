بالصور | تشييع جثامين فى ترهونة بعد تبادل جثث مع ” المركزي أبوسليم “

ليبيا – أكد مصدر عسكري في مدينة ترهونة اليوم الأحد إجراء تبادل للجثث بين اللواء السابع ترهونة وقوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” .

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المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه أوضح في تصريح خاص للمرصد بأن لجنة المفاوضات سلمت الردع أبو سليم 6 جثث من أصل 8 على أن يتم تسليم الجثتين المتبقيتين يوم غد الاثنين.

واستلم اللواء السابع جثتين لعناصره الذين كانو يؤمنون بعض المواقع جنوب طرابلس بحسب المصدر ، وتم تشييع جثامينهم في جنازة عسكرية ودفنهم في منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة.

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